Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

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08.06.2020, 5:47, Новости дня

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.

В результате нападения два сотрудника службы инкассации получили ранения, передает "Интерфакс". Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию межрайонной больницы №7. Им было сделано несколько операций, после чего пациентов перевели в краевую больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия").

За информацию о преступниках "Сбербанк" объявил о вознаграждении в один миллион рублей.

 



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