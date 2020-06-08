 

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака – Минздрав

08.06.2020, 5:35, Новости дня

По темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место в Европе. Об этом 7 июня по случаю Международного дня людей, переболевших раком, проинформировал в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Какая страна на первом месте в Европе, в центре не указали.

“Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания”, – сообщили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отметили, что “у тех, кто поборол онкозаболевание, имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза”, и призвали выполнять рекомендации медиков.

Наразі на обліку в країні майже 1 млн людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 7. juuni 2020

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2012 году от раковых заболеваний скончались 8,2 млн человек, в 2018-м – почти 10 млн.

В феврале 2020 года ВОЗ указал в своем отчете, что при сохранении нынешних тенденций за следующие 20 лет количество онкологических заболеваний может увеличиться на 61%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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