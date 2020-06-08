 

Житель Кременчуга поджег свою жену в магазине, она погибла

08.06.2020, 5:35, Новости дня

4 июня 48-летний житель Кременчуга поджег свою жену, в результате чего она скончалась. Об этом 5 июня проинформировала прокуратура Полтавской области.

“Мужчина пришел в магазин, где работала его 36-летняя жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Ожоги, полученные потерпевшей, оказались несовместимы с жизнью. Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, злоумышленник создал опасность и для других людей”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за желания женщины официально развестись с мужем.

Мужчине объявили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре заявили, что будут ходатайствовать, чтобы суд отправил подозреваемого под арест без альтернативы залога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Интервью Гордона с Паниным. Продолжение. Где и когда смотреть

23.04 / Белый дом продолжает поддерживать идею постепенного открытия экономики

26.04 / Россиян призвали готовиться к нововведениям после завершения вспышки коронавируса

06.06 / Кремль прокомментировал соглашение ОПЕК+

09.05 / На Украину движется “мощная полоса дождей” – синоптик

02.06 / НАТО выразило готовность к диалогу с Россией

15.05 / Лавров заявил об обязательстве Чехии восстановить памятник Коневу

01.06 / Под Мурманском рухнул единственный железнодорожный мост, который соединял регион с остальной Россией

30.04 / Москвичам с коронавирусом и ОРВИ аннулировали 21,5 тыс. рабочих пропусков

31.03 / “Стену вынесло”: поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска