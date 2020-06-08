Житель Кременчуга поджег свою жену в магазине, она погибла

08.06.2020, 5:35, Новости дня

4 июня 48-летний житель Кременчуга поджег свою жену, в результате чего она скончалась. Об этом 5 июня проинформировала прокуратура Полтавской области.

“Мужчина пришел в магазин, где работала его 36-летняя жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Ожоги, полученные потерпевшей, оказались несовместимы с жизнью. Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, злоумышленник создал опасность и для других людей”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за желания женщины официально развестись с мужем.

Мужчине объявили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре заявили, что будут ходатайствовать, чтобы суд отправил подозреваемого под арест без альтернативы залога.