В России главный раввин заразился коронавирусом

08.06.2020, 5:35, Новости дня

4 июня главного раввина РФ Берла Лазара госпитализировали с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция”, сообщает его пресс-служба в Facebook.

Раввин выступал на онлайн-конференции. Сразу после окончания почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, информирует Московский еврейский общинный центр.

Состояние Берла Лазара не вызывает особых опасений, раввин чувствует себя удовлетворительно.

Главный раввин России Берл Лазар вечером 4 июня был госпитализирован с диагнозом коронавирусной инфекцииСейчас раввин… Posted by Раввин Берл Лазар on Pühapäev, 7. juuni 2020

Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России в 1999 году.

По состоянию на вечер 7 июня в РФ у 467 673 человек диагностировали коронавирус. 226 731 пациент выздоровел. 5859 человек не смогли преодолеть болезнь и умерли.