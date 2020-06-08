Депутат Рады заявил о тестировании лабораториями США вирусов на украинцах

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08.06.2020, 5:30, Новости дня

Военные биолаборатории США занимаются «созданием бактериологического оружия» на Украине, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Он сообщил в Facebook, что украинская «власть окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий» на Украине.

Кузьмин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский перенаправил соответствующие обращения депутатов партии премьеру, а тот – минздраву Украины. Минздрав же дал «два взаимоисключающих ответа», в одном из которых говорится, что на Украине «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом сообщается, что «лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность» в стране.

«Отсутствуют» и «не осуществляют хозяйственную деятельность», это, как говорят в Одессе, «две большие разницы», – сообщил депутат, отметив, что «американские биолаборатории не занимаются «хозяйственной деятельностью» как ее трактует законодательство Украины.

Как отметил Кузьмин, «они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».

Комментируя заявление об отсутствии лабораторий, Кузьмин рассказал, что посольство США в ответ на депутатское обращение заявило о сотрудничестве Киева и Пентагона в «работе над мирным изучением опасных вирусов» на Украине.



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