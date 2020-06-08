Мнение: Египет двинул войска к границам Ливии

08.06.2020, 5:18, Разное

Появились сообщения и изображения переброски танков, ББМ и вертолетов к границе с Ливией. Некоторые источники пишут, что египетские войска уже пересекли границу Ливии, но этому пока достоверных подтверждений нет. Тем более, что технику в Ливию Египет и ранее поставлял через западную границу, причем не только из Эмиратов или Иордании.

Причины потенциального ввода или угрозы ввода войск очевидны – это последствия поражения Хафтара и авантюры ОАЭ, что толкнуло Египет на более решительные меры по поддержке Хафтара, так как его полный военный коллапс приведет к резкому усилению влияния Турции в Северной Африке прямо у границ с Египтом.

Иронично, но если бы Египет более активно поддержал Хафтара еще в 2019-м году и признал его единственным законным правителем Ливии, все могло бы уже закончится. Но как и другие спонсоры Хафтара, Египет полагал, что и того, что дают Хафтару, вполне хватит для взятия Триполи и установления там военного режима, который покончит с разгулом исламистов у границ Египта.

Где будет происходить развертывание египетской армии пока непонятно. Возможно, все останется на уровне прямой угрозы, чтобы подтолкнуть Эрдогана к уступкам. С другой стороны, у Египта есть возможности путем массированного применения авиации со своих западных авиабаз ликвидировать любые поползновения по продвижению Эрдогана и Сарраджа на восток, а также ударить по аэродромам и портам Триполитании, где Турции чтобы ответить, придется в разы увеличивать свою группировку в Триполи и Мисурате. Одними дронами в этом случае уже не обойтись.

Парламент Египта уже официально объявил, что воспринимает незаконное турецкое военное присутствие в Ливии как угрозу национальной безопасности.и Египет будет действовать, а Египетская армия вообще одна из сильнейших на континенте.

Египет не допустит, чтобы Ливия контролировалась террористами и турецкими наемниками. Данные угрозы озвучил и спикер парламента Египта, что конечно же согласовано с военной верхушкой страны.

Фактически, Египет выдвигает ультиматум, если завтра до 16-00 Эрдоган и Саррадж не согласятся на перемирие и Каирскую декларацию (сегодня ее поддержала еще и Германия), то события будут развиваться в сторону дальнейшей интернационализации конфликта и повышения технологизации войны.

Россия "приветствует усилия Египта по достижению мира в Ливии". Видимо об этих усилиях в Москве постараются объяснить Сарраджу, обозначив неприятные альтернативы.

Если же "друг Реджеп" будет упорствовать, то масштаб конфликта вырастет уже в ближайшую неделю.



Летят вертолеты, привет Хафтару.



Абрамсов в Ливии еще не было. Теоретически могут сойтись в бою с американскими М-60, которые стоят на вооружении Турции и которые уже появились в Ливии.