Мнение: Экологиня и самолет…

08.06.2020, 5:10, Разное

Светлана Радионова, конечно, симпатичная девушка. И должность у нее серьезная. Росприроднадзором руководит. Но как-то совсем не симпатично получилось, что девушка слетала на бизнесджете в Норильск, своими глазами посмотреть, что учудил Норникель, допустив разлив 20 тыс тонн дизтоплива.

Самолет Bombardier Challenger 850 (бортовой номер RA-67220),конечно, тоже симпатичный. Но скверно, что перелет профинансировал Норникель.

Тот самый, которому ведомство, возглавляемое Радионовой, должно рассчитать сумму штрафа, за ущерб нанесенный экологии. А там огромная вилка: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей. Именно такова предварительная сумма ущерба, подсчитанная специалистами Росводресурсов на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденой приказом Минприроды России №87 от 13.04.2009 г.

И мне интересно, симпатичная девушка Светлана Радионова просто не понимает, что не прилично чиновнику летать самолетом, оплаченным компанией, которая учудила экологическую катастрофу, сумму ущерба от которой тебе предстоит оценить? Или все она понимает, но живет по принципу: ачотакова? Живет «под собою не чуя страны»(с)? Выше унылой серости земны будней? Экологиня?

Фотографии отсюда и отсюда