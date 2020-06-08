 

Губернатор Нью-Йорка возложил на менеджмент полиции ответственность за погромы

08.06.2020, 4:48, Новости дня

Плохая работа руководства полиции позволила преступникам устроить погромы в Нью-Йорке, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он призвал не смешивать участников акций протеста и мародеров. Куомо сравнил их с разными сортами фруктов, передает ТАСС.

Куомо не считает, что в погромах виноваты сами полицейские или демонстранты. Он считает, что «виной были менеджмент и расстановка полицейских».

При этом Куомо, выступил против полного расформирования американской полиции, так как «без полиции начнутся погромы». 

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по вопросам разведки и противодействия терроризму Джон Миллер в субботу взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи и вандализм, так как планы злоумышленников не выявили заранее.

Куомо также заявил, что демонстрации могли ускорить распространение коронавируса в Нью-Йорке, который 8 июня приступает к первой фазе возобновления работы предприятий промышленности, торговли и услуг.

Напомним, прокурор нью-йоркского района Куинс Мелинда Катц отказалась инициировать уголовное преследование задержанных за нарушение комендантского часа, как и за несоблюдение безопасной дистанции между людьми.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.



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