Число зараженных коронавирусом в мире достигло новой отметки

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08.06.2020, 4:45, Разное

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло новой отметки. По последним данным, количество инфицированных по всему земному шару на 6 июня, 2020 года составляет более 6,73 миллиона человек.

При этом 394 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Более дух с половинной миллионов пациентов успешно вылечились от инфекции.



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