 

Выходка Бузовой поставила на уши поклонников

08.06.2020, 4:44, Разное

На этом видео Ольга Бузова рекламирует свой новый клип “Орбит без сахара”, вышедший несколько дней назад. В кадре ведущая шоу “Дом-2” рассказывает о том, как много она работает и сколько сил тратит на то, чтобы радовать свою аудиторию новыми музыкальными произведениями.

После просмотра историй подписчики звезды отметили, что девушка вела себя очень возбужденно, а иногда и не вполне адекватно. Бузова решила удалить данный ролик из-за столь бурной реакции поклонников. Но видео уже успело разлететься по всем социальным сетям и вызвать массу обсуждений.

Ольга призналась, что часто не спит по ночам. Звезда успевает только приехать домой, принять душ и поспать ровно 5 минут.

“Фигаро – там, Фигаро – тут…Я с работы вернулась, а уже выглянуло солнце”, – рассказывает певица в своем видеоролике.

Подобное поведение и приподнятое настроение звезды поклонники списали на то, что девушка могла сбросить напряжение с помощью алкоголя. Уже не первый раз появляются слухи о том, что Бузова справляется с трудным графиком благодаря крепким напиткам.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Ноя 2019 в 2:32 PST

Отметим, что блогер Лена Миро несколько раз обращалась к телеведущей лично и просила ее подумать о собственном здоровье. Журналистка намекала Ольге, что алкогольную зависимость нужно лечить, а не надеяться на чудо и ждать благоприятного исхода.



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