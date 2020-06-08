 

Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба – настоящие друзья Венесуэлы

08.06.2020, 4:35, Новости дня

Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями Венесуэлы, поскольку оказывают ей всестороннюю помощь. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они — настоящие друзья Венесуэлы", — цитирует ТАСС заявление Николаса Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире государственного телевидения.

Он напомнил, что США предлагали помощь в размере 20 млн долларов, но ни одного доллара в Венесуэлу не пришло.

4 июня на брифинге в МИД РФ официальный представитель министерства Мария Захарова, говоря о ситуации в Венесуэле, отметила, что односторонние ограничительные меры пагубно воздействуют на экономику и социальную сферу, а в условиях пандемии выглядят цинично и бесчеловечно.

Россия, по словам Марии Захаровой, осуждает противозаконную практику санкционного давления (из последних действий Вашингтона – запугивание компаний, которые задействованы в транспортировке топлива в Венесуэлу) и требует прекратить подобные действия в отношении суверенного государства.

"Готовы поддержать такое мирное политическое решение, которое будет выработано самими венесуэльцами, оказать конструктивное содействие его реализации при полном уважении суверенитета Венесуэлы", — заявил Мария Захарова.



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