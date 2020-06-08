NYT объяснила, почему коронавирус побеждает США — всему виной идеология

08.06.2020, 4:25, Новости дня

На каждом этапе распространения коронавируса по США американцы тешили себя различного рода иллюзиями, пребывая в плену у идеологических догм и пытаясь манипулировать пандемией в собственных целях, пишет The New York Times. По мнению газеты, по этой причине США исчерпали все возможности для эффективного противостояния COVID-19, и спасти их от большого количества жертв, подобно землянам из «Войны миров», может лишь слабость врага.



Reuters

«Единственное, что ему нужно, — так это цели», — приводит The New York Times слова кандидата компьютерных наук из Университета Джорджа Мейсона Адама Элкуса о коронавирусе.

«Он не мыслит, — писал он, — Он лишён чувств, ему абсолютно чужды тонкие социальные нюансы, которые люди выработали с помощью паттернов коммуникации, репрезентации и дискурса. И это превращает его в смертельного противника Запада. Он продемонстрировал, насколько западное общество кишит влиятельными людьми, которые обманывают себя, полагая, что их способность манипулировать словами, образами и звуками даёт им контроль над самой реальностью».

Подобная тенденция ярко проявлялась на каждом этапе реакции США на коронавирус. На первом этапе либералы и ряд чиновников сферы общественного здравоохранения отнеслись к вирусу как к объекту «интерпретаций и толкований», который можно повернуть правильным углом, говоря о том, что реальная опасность — это не сама болезнь, а ксенофобия или расизм.

К тому времени, когда первая попытка отрицания реальности потерпела полное фиаско, эстафетную палочку вручили президенту США Дональду Трампу, который в решающие недели вёл себя так, как будто одной силы позитивного мышления было достаточно, чтобы его великолепная экономика не пошла ко дну.

В конечном счёте падение рынков и рост количества жертв принудили Трампа хоть в какой-то мере открыть глаза на реальное положение вещей. Однако эстафету заблуждений приняли его сторонники-консерваторы, которые решили, что экономическая «кровавая баня» — это результат, прежде всего, ошибок правительства.

Теперь же на волне протестов против жестокости полиции эстафетную палочку отрицания реальности вновь приняли представители здравоохранения, многие из которых добровольно сковывают себя идеологическими догмами, споря о том, насколько приемлемы и даже необходимы массовые собрания по истечению нескольких месяцев ограничений.

Круг замкнулся — по той причине, что первоначальная теория, которая лежит в основе жёсткой реакции системы общественного здравоохранения, — теория гласящая, что угроза жизни и здоровью людей оправдывает временный отказ от защиты даже самых благородных идей — была отринута или ниспровергнута практически всеми политическими силами в США.

Описанная здесь череда событий, в рамках которых абсолютно все предпочли иллюзии правде или же нашли нечто, что, по их мнению, превышало по значимости здоровье общества, говорит о том, что новых комплексных попыток побороть вирус уже не будет. Трамп и консерваторы к этому не стремятся, бюрократы из сферы здравоохранения не смогут на этом настоять, а сами американцы не воспользовались временем карантина, чтобы построить необходимую для борьбы с коронавирусом инфраструктуру.

«Так что в этом плане мы возвращаемся к изначальному тезису Элкуса. Всё, что нужно вирусу — так это цели, и если он, в конечном счёте, в ходе второй волны осенью не унесёт ещё тысяч сто жизней или даже больше, то нас спасут вовсе не политические решения или нотации экспертов в области общественного здравоохранения. Мы полностью исчерпали этот потенциал, и подобно землянам, которых ждало неожиданное спасение от инопланетного ига в конце «Войны миров», от многих, многих смертей в будущем нас может уберечь лишь некая врождённая слабость нашего врага», — подытоживает The New York Times.