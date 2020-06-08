Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек

08.06.2020, 4:15, Разное

В мире общее число умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о COVID-19.

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США (около 110 тысяч), Великобритании (свыше 40,5 тысяч) и Бразилии (почти 36 тысяч). Россия, где от COVID-19 скончались 5859 человек, находится на 14 месте по этому показателю.

Всего в мире заразились коронавирусом свыше 6,9 млн человек. Самое большое число заболевших — в США (1,9 млн), Бразилии (почти 673 тысячи) и РФ (более 467 тысяч).

Многие страны Европы стали отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В частности, ряд государств ЕС уже договорились о частичном открытии границ, например страны Прибалтики. Разрешить въезд иностранцев в страну в июле планирует в том числе Испания, которая весной была среди лидеров по числу заболевших и умерших с коронавирусом. Однако внешние границы в Евросоюзе договорились не открывать раньше 1 июля.