 

Мнение: Свежий и актуальный анекдот про Чапаева

08.06.2020, 4:08, Разное

Свежий анекдот про Чапаева. Давно не было. Героя гражданской войны стали подзабывать. Нехорошо. Петьки и Анки, правда, в анекдоте нет. Да и сам Чапай перебрался в США.

Итак, США штат Миннесота.

Афроамериканец приходит домой после вечерней стычки с полицией и молча вешает на стену портрет Василия Ивановича Чапаева.

Жена: – Кто это?!

– Не знаю. Но говорят – «белых» херачил – аж пыль летела.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3047

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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