Мнение: Погромы в Брюсселе
08.06.2020, 4:05, Разное
Протесты и погромы в столице Европейского Союза.
Помимо масштабного митинга, вставаний на колени, лежаний на асфальте, киданий камней в полицию и грабежей магазинов, отдельно охотились за Леопольдом Вторым, который в свое время организовал геноцид в Конго и виновен в гибели нескольких миллионов человек.
Своя атмосфера.
Лучшие вещи из Милана.
Но настоящий мародер останавливает свой выбор на проверенном Адидасе.
Пока что только расписывают, но не сносят.
Бельгиейское Конго. 1955-й год. Дети тех детей выросли и приехали в Бельгию.
Ждем Леопольдопада.
Авеню Джорджа Флойда.
Надо идти громить не магазины Гуччи, а штаб-квартиру НАТО.
Еще много видео закинул в Твиттер https://twitter.com/colonelcassad (не все из них есть на Ютубе)
Источник: Colonel Cassad
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