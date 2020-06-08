 

Мнение: Погромы в Брюсселе

08.06.2020, 4:05, Разное

Протесты и погромы в столице Европейского Союза.
Помимо масштабного митинга, вставаний на колени, лежаний на асфальте, киданий камней в полицию и грабежей магазинов, отдельно охотились за Леопольдом Вторым, который в свое время организовал геноцид в Конго и виновен в гибели нескольких миллионов человек.


Своя атмосфера.


Лучшие вещи из Милана.


Но настоящий мародер останавливает свой выбор на проверенном Адидасе.

Пока что только расписывают, но не сносят.


Бельгиейское Конго. 1955-й год. Дети тех детей выросли и приехали в Бельгию.

Ждем Леопольдопада.


Авеню Джорджа Флойда.

Надо идти громить не магазины Гуччи, а штаб-квартиру НАТО.

Еще много видео закинул в Твиттер https://twitter.com/colonelcassad (не все из них есть на Ютубе)

Источник: Colonel Cassad



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