Мнение: Бан по принуждению

08.06.2020, 4:00, Разное

Или

Нравы русского Фейсбука



Петербург Достоевского

Обзавелся я пару лет назад замечательным френдом в ФБ. Как-то случайно на него набрел, а оказалось – он просто кладезь: настоящий писатель (пишет романы, три уже написал), идейный санкт-петербуржец (хотя, как водится, приезжий), аскет, философ… Полюбил я его читать – заметки маленькие, но познавательные, умел он выцедить из потока новостей что-нибудь этакое – и буквально в паре слов или абзацев остроумно прокомментировать! Плюс всякие занятные «лытдыбры». А что еще надо нашему брату от френдленты?!

Начал я писателя комментировать, он меня – в общем, мы если и не сдружились, то, по крайней мере, начали приятельствовать – в той мере, в какой это вообще возможно в соцсетях. За два года, даже без личного знакомства, даже иных анонимных блогеров узнаешь как облупленных – что ест, что пьет, какую музыку и каких барышень предпочитает, политические убеждения, увлечения, хобби… А тут человек вообще сделал свою жизнь предметом описания день за днем. Интересно, воспринимаешь уже прям как соседа по лестничной площадке.

В частности, волей-неволей узнал я, что писатель наш, мягко говоря, небогат, в долгах как в шелках, работает курьером, живет в коммуналке – в общем, персонаж Достоевского, не зря он живет в Питере! Слава богу, что не падает духом.

И вот однажды захожу к нему в блог – а там уже некий доселе неизвестный мне персонаж, ранее в числе комментаторов не замеченный – пристроился, вещает что-то важное о судьбах русского народа. И фамилия у него, что характерно, «Иванов». Правда, без фотографии, что как бы намекает… Ну я, с присущей мне деликатностью и тактом спросил у «Иванова» что-то про «русский народ» ироническое. А в ответ тут же получил матерную тираду – типа, знаю я вас, Сапожник, я вас ненавижу, будьте вы прокляты… Ничего себе! Сапожник! В Фейсбуке! От совершенно неизвестного мне чела! Дело стало интересным, решил я «Иванова» еще немного поддеть – просто для порядку, с присущим мне легким, добрым юмором.

В ответ испытуемый и вовсе зашелся в приступе. Ну, оборот в принципе известный, такое случается периодически, поскольку, увы, не все люди в Сети адекватны. Обычно не в меру напряженные на нацпочве граждане, излив душу, в гневе накладывали на меня бан и, таким образом, исчезали из моего поля зрения навсегда; или же, что случалось значительно реже – если человек становился чересчур назойлив и продолжал сыпать матерными проклятиями – я, бывало, утомившись, банил таких персонажей сам, из чисто экологических соображений.

Но вот в этом случае произошло нечто интересное – а именно, нечто третье. Через 5 минут после очередной матерной тирады я вдруг получил «в личку» довольно невразумительное сообщение от нашего писателя (в блоге которого, собственно, все и происходило). Состояло оно из довольно странных восклицаний типа «Ну вот! Я же говорил! Я предупреждал! Зачем же вы так… Эх… ну почему же? Не надо было!» Послание меня удивило, так как ни о каких «предупреждениях» прежде не было и помину. Хотел ответить, спросить в чем, собственно, дело – и вот тут-то и поджидал сюрприз: оказалось, что старый виртуальный приятель меня… забанил.

Каково?! А я ведь разговаривал даже не с ним, а с высшей степени странным типом с редкой русской фамилией «Иванов», причем я-то был, как всегда, отменно вежлив, в противоположность собеседнику! Я был озадачен, но всё прояснилось примерно день спустя, когда скоропостижно забанивший меня писатель вдруг объявился в моем ЖЖ. В письмах, направленных мне в «личку», он поведал душераздирающую историю – что он был ВЫНУЖДЕН меня забанить! Почему? А потому, что это ему ПРИКАЗАЛ… тот самый «Иванов»! «Вы же понимаете, – жалобно писал мне писатель-курьер, – я не хозяин в своем блоге… Далеко не все в моей власти…»

То есть «третий путь», как выяснилось – это забанить неприятного блогера в ЧУЖОМ блоге! Такое вот «ноу-хау» у «руссо националисто». Но откуда у «Иванова» – который даже свою морду лица показать боится – такое влияние на нашего писателя?! Этого я, как ни бился, так и не смог толком выяснить. «Но механик только трясся и чинарики стрелял», – как сказал поэт по аналогичному поводу. Еще через день он только мне поведал, что, оказывается, грозный «Иванов» почти одновременно со мной, почему-то придя в особенную ярость, повелел писателю забанить и еще одного комментатора в его блоге – который тоже показался «Иванову» недостаточно почтительным. Писатель послушно забанил и второго, но, как он мне похвастал, этого второго он на второй день все-таки сумел отмолить – «Иванов» сменил гнев на милость. «А вот про Вас – увы! На Вас он как-то особенно рассердился – не велит пока разбанивать… Давайте еще подождем, а?» И далее добродушный писатель осыпал меня комплиментами, говорил, что он тоже рад бы со мною общаться, что я приятный собеседник – но вот же, понимаете, такая закавыка, «я не властен в своем блоге», может быть, через месяц «Иванов» все-таки успокоится…

Удивительная картина! В сердцах я даже спрашивал – да что такое этот ваш «Иванов»? Может быть, он бандит? Он что, вас убьет, если вы его ослушаетесь?! В ответ бедняга только многозначительно молчал, не говорил ни да, ни нет – но, в общем, всячески давал понять, что и такого исхода он не исключает.

Обдумав ситуацию, я прихожу к выводу, что положение крайне двусмысленное, и писатель наш попал, видимо, в крайне неприятную ему самому зависимость, из которой сам не чает, как выбраться. Поэтому, видимо, тут может помочь только максимальная гласность (если вообще что-то может помочь). А ну как псевдо-«Иванов» и впрямь захочет покуситься на безобидного нашего Писателя, еще по какому-нибудь дурацкому поводу? Тогда мы по крайней мере будем знать, у кого есть для этого мотив и возможность!

Очевидно, уже надо раскрыть карты. Итак, наш Писатель – это известный юзер Тарас Бурмистров. Иванов – это и впрямь фейсбучный аноним с ником Иванов. Вот их сетевые координаты:

https://www.facebook.com/taras.bourmistrov

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007571979435

Какова мораль из этой странной истории? Думается, она одна, и имя ей – УБОЖЕСТВО. Все эти игры с забаниваниями/разбаниваниями друг друга в соцсеточках как-то кажутся органичными у каких-нибудь тинейджеров 13-18 лет, где кипящие в крови гормоны полностью забивают тихий шепот кое-как функционирующих в голове двух с половиной извилин. И, конечно, выглядят чрезвычайно странно и убого в исполнении 40-50-летних мужиков непонятной занятости. Детский сад какой-то.

Русский Фейсбук – бессмысленный и беспощадный. Бедный Тарас!