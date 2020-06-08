 

Мнение: Будет ли суд по «делу Скрипалей»?

08.06.2020, 3:55, Разное

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия эвакуированы в Новую Зеландию, где они обосновались под  другими именами, с новыми паспортами…. Возможно, что им даже сделали пластические операции, чтобы изменить внешность…

Сергей Скрипаль так ни разу и не появился на публике, после того, как его, якобы, отравили ядом «Новичок» в Солсбери полковники ГРУ, Герои России…

Я правильно понял, что Британия решила отправить историю отравления Скрипалей в архив? Суда не будет? Даже заочного? У дела нет никаких судебных перспектив?  Для обвинений России, высылки дипломатов  и запуска санкций хватило и  вбросов,  для британского правосудия –  этого недостаточно, решили не смешить судей?

Скрипали у своего дома  задолго до событий 4 марта 2018 года Фоография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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