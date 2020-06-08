 

Близкий к Абрамовичу источник опроверг покупку «Крика» за 120 млн долларов

08.06.2020, 3:48, Новости дня

Источник, близкий к Роману Абрамовичу, опроверг сообщения о том, что миллиардер приобрел картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» за 120 млн долларов.

По словам источника РИА «Новости» «эта история не соответствует действительности».

Напомним, «Крик» продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 120 млн долларов, но аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.

О том, что Абрамович купил «Крик» Мунка за 120 млн долларов, сообщил Telegram-канал Sotheby’s Life.



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