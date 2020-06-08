Личное: Женщина-салфетка

08.06.2020, 3:41, Разное

Когда дочь Ивана Урганта Эрика начала встречаться с чёрным парнем, и её за это затравили в Сети, я первая встала на её защиту.



Фото: Соцсети

Не оглядываясь на ваши — часто расистские — убеждения, я врубаюсь за тех, кто стал жертвами расизма в России.

А теперь давайте поговорим о том, как низко уронила Эрика своё достоинство.

О том, как роняете его вы, мои дорогие бабы. Роняете на протяжении всей жизни, подстраиваясь и прогибаясь под мужиков до полной потери себя.

Плечом к плечу с бойфрендом Эрика вышла на протест против расовой дискриминации.

Бойфренд нёс плакат, надпись на котором в переводе на русский гласила:

Система трахала нас жёстче, чем мы трахали ваших дочерей.

Слева в коллаже вы видите протестующую Эрику с бойфрендом. Справа — Иван Ургант обнимает её же: свою — тогда ещё маленькую — дочку.

Думала ли Эрика о том, каково будет отцу, матери, бабушкам и дедушкам читать надпись на плакате о том, как жёстко её трахал тот, кого система трахнула ещё жёстче?

Протестуя против расовой дискриминации, Эрика допустила самую настоящую дискриминацию по отношению к себе самой.

Парень плюёт в лицо ей, её отцу, её предкам, а Эрика и не думает его одёрнуть!

Наоборот! Поддерживает, выбирая между чувствами того, кто тебя воспитал, и того, кто тебя трахает, чувства второго.

Главное для нашей бабы — это подстроиться под мужика. А то, что во время этой подстройки придётся наплевать в души тех, кто её по-настоящему любит — матери, отца, ребёнка, — это, по мнению нашей бабы, вполне себе адекватная плата за великую честь взять в рот мужской член.

Да ни одна афроамериканка такую цену за мужскую пипиську не заплатит!

У афроамериканок, к отличие от наших куриц, с чувством собственного достоинства — всё в порядке.

Вот не могу представить себе афроамериканку, которая бы шла под ручку с парнем, а тот бы нёс картонку с надписью, оскорбляющей честь чернокожих отцов. Да любая бы чёрная девка дала мужику за такое в ухо и сказала: «Совсем охренел, что ли, дебил? Ты кто такой, чтобы моих отцов оскорблять?» Плюнула бы, развернулась и ушла. И была бы права.

Наша же курица ради члена отречётся и от своей семьи, и от религии, и от страны, и от убеждений. Вообще без проблем отречётся. И глазом не моргнёт.

Была христианкой — стала мусульманкой или иудейкой. Ходила по музеем — теперь таскается на стадион болеть за «Спартак». Ездила по выходным к своим родителям — стала ездить к его.

Жила с ребёнком от первого брака — скинула его бабке, как только в писе завёлся член. А если и не скинула, то позволяет новому мужику относиться к этому ребёнку, как минимум, равнодушно. Так и растёт бедный малыш или малышка в леденящей нелюбви отчима.

А всё потому, что внутренний стержень нашей бабы представляет из себя мягонькую бумажную салфетку, которой может вытереться практически каждый член.

Глядя на Эрику, я почему-то уверена: парень её, конечно, трахает жёстко, по-всякому, как ему вздумается, но уважать — не уважает. И не потому, что она белая, а он — чёрный, а потому, что ведёт себя Эрика, как бумажный платочек «Клинекс».

В нашей бабе нет достоинства. Оттого и все её беды.

А теперь, девки, давайте начистоту: узнали в себе Эрику? Теряли себя, подстраиваясь под мужиков в жалкой попытке влиться в его мир? Чем дело кончилось? Стали удобной мебелью, или вас всё-таки выбросили на помойку?

Я вас слушаю очень внимательно.