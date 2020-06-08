Собчак заплевали за неудачную шутку про негров

08.06.2020, 3:30, Разное

Большинство подписчиков Ксении Собчак в “Инстаграм” обвинили ее в оскорбительном поведении и расизме. Знаменитость удалила пост, а в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” написала, что это был челлендж, в котором она участвовала в рамках шоу Comment Out на “Ютуб”.

Отметим, ранее Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты после смерти Флойда. По ее мнению, любые подобные акции и революции проходят под лозунгом eat the rich (“ешь богачей” – прим. ред.).

При этом она отметила, что категорически выступает против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Поэтому, судя по всему, Ксения Собчак не ожидала такой реакции фолловеров на свою шутку.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST

Напомним, ранее телеведущая раскритиковала знаменитостей, которые публикуют в социальных сетях черные квадраты и таким образом поддерживают протестующих в США. Ксения Собчак видит в этом их неуважение к известным брендам, магазины которых уничтожают мародеры.