Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
08.06.2020, 3:30, Разное
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская позволила себе весьма нелестный отзыв о недавно
ушедшей из жизни журналистке Юлии Норкиной. Две знаменитости пару лет назад
сильно повздорили, поэтому Виталина решила, что имеет право после смерти
Норкиной высказать все, что думает о ней. Потом, правда, пришлось оправдываться
за содеянное.
Хамство в сторону усопшей разозлило многих россиян, и они окатили украинскую
пианистку настоящей волной хейта. Поток ненависти был настолько велик, что Виталина
не могла не ответить за сказанное ранее и попыталась оправдаться. Впрочем, это
было сделано в весьма провокационной манере.
Так, Цымбалюк-Романовская заявила, что весь негатив в ее сторону связан с
тем, что она не боится говорить людям правду, которая им не нравится.
“Мы не любим правду. Когда на меня клевещут – это ложь. И я об этом пишу. А
вчера я показала вам Правду – и она вам не нравится. Вы узнали себя? Свою
жизнь?”, – обращается к подписчикам знаменитость.
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Следом она окрестила своих недоброжелателей “агрессивными лицами”, “недостойными”
и припомнила, что ее бывший муж называл таких личностей “бракованными людьми”. Знаменитость
также сообщила, что всех недовольных заблокирует, так что потоки брани в ее
сторону будут пресечены радикальным образом.
Напомним, супруга известного ведущего НТВ Андрея Норкина скончалась 5 июня.
По одной из версий, журналистка умерла от инфаркта, однако некоторые
источники сообщали, что звезда покончила жизнь самоубийством.
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