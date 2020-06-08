Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина

08.06.2020, 3:30, Разное

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина

Цымбалюк-Романовская позволила себе весьма нелестный отзыв о недавно

ушедшей из жизни журналистке Юлии Норкиной. Две знаменитости пару лет назад

сильно повздорили, поэтому Виталина решила, что имеет право после смерти

Норкиной высказать все, что думает о ней. Потом, правда, пришлось оправдываться

за содеянное.

Хамство в сторону усопшей разозлило многих россиян, и они окатили украинскую

пианистку настоящей волной хейта. Поток ненависти был настолько велик, что Виталина

не могла не ответить за сказанное ранее и попыталась оправдаться. Впрочем, это

было сделано в весьма провокационной манере.

Так, Цымбалюк-Романовская заявила, что весь негатив в ее сторону связан с

тем, что она не боится говорить людям правду, которая им не нравится.

“Мы не любим правду. Когда на меня клевещут – это ложь. И я об этом пишу. А

вчера я показала вам Правду – и она вам не нравится. Вы узнали себя? Свою

жизнь?”, – обращается к подписчикам знаменитость.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 6 Июн 2020 в 12:49 PDT

Следом она окрестила своих недоброжелателей “агрессивными лицами”, “недостойными”

и припомнила, что ее бывший муж называл таких личностей “бракованными людьми”. Знаменитость

также сообщила, что всех недовольных заблокирует, так что потоки брани в ее

сторону будут пресечены радикальным образом.

Напомним, супруга известного ведущего НТВ Андрея Норкина скончалась 5 июня.

По одной из версий, журналистка умерла от инфаркта, однако некоторые

источники сообщали, что звезда покончила жизнь самоубийством.