Стрелка на юго-западе Москвы взяли штурмом

08.06.2020, 3:20, Новости дня

Два человека были ранены в результате стрельбы, которую из окна своей квартиры открыл житель дома на юго-западе Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого происшествия.

В настоящее время завершен штурм подъезда по адресу улица Строителей, дом 5, корпус 3. Из подъезда вынесли раненого мужчину.

Около 01.05 ночи начался штурм квартиры стрелка. Раздались громкие хлопки, сразу после этого громкие крики. К месту спецоперации был оперативно направлен реанимобиль. Очевидно, что это был результат штурма. До этого силовики вели долгие переговоры с мужчиной, живущем на втором этаже, пытались убедить его сложить оружие и сдаться, но, видимо, не смогли договориться. Известно, что стрелок был сильно пьян.

"Я с собаками погуляла, двор обошла и уже подходила к подъезду, когда увидела полицию, скорую помощь и пожарную машину. Поняла, что что-то серьезное. Минут 20, как минимум, была только стрельба. Слышала, как сильно кричала девушка", — рассказывает жительница дома.

Стрельба велась из охотничьего ружья из окна на втором этаже. По предварительным данным, мужчина стрелял по случайным прохожим. Ранения получили мужчина и женщина, которые сейчас находятся в больнице. Есть версия, что он стрелял по машине каршеринга.

Что касается личности стрелявшего, по предварительным данным, его зовут Дмитрий Павлов, который является старшим по дому. Стрельба велась из его квартиры. Он бывший директор завода "Серп и молот". Есть информация, что недавно мужчина разошелся с женой. Возможно, мотивы его поступка личные.

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