В Берлине по запросу США арестован российский диджей

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08.06.2020, 3:20, Новости дня

Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции.

Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете.

Близкие и друзья Казначеева не верят в его виновность и утверждают, что нет никаких доказательств того, что он виновен в каком-либо из обвинений. Создана онлайн-петиция и начат сбор средств для помощи музыканту, передает РИА Новости.

Денис Казначеев родился в России. В настоящее время живет в Берлине​​​.



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