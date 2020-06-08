Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

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08.06.2020, 3:20, Новости дня

Стоимость контракта на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 43 долларов за баррель.

В последний раз стоимость нефти данного сорта была больше 43 долларов 6 марта текущего года.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне 40,22 доллара за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля, сообщает ТАСС.

"Перед нами были поставлены несколько целей, — сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. — Первое: мониторинг исполнения соглашения, которое вступило в силу с 1 мая этого года. Второе: мониторинг ситуации на рынке и оценка его текущего состояние. Третье: выработка совместных решений, связанных с необходимостью балансировки рынка".

Он отметил, что худший период в апреле был пройден. "Сегодня рынок постепенно восстанавливается, в том числе благодаря сделке ОПЕК+ и тому, что начал восстанавливаться спрос ввиду отмены карантинных мероприятий", — сказал министр.

"Много неопределенности, поэтому было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь по сокращению на 9,7 млн баррелей в сутки, продлить на июль, чтобы усилить влияние сделки и снизить риски", — добавил Александр Новак.

Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не договорились ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров.

В начале апреля российская нефть подешевела до 10 долларов за баррель, следуя за общим падением цен на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса. В том же месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок.



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