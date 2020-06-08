Стало известно о контракте Минобороны на производство ракет «Рокот» без Украины

08.06.2020, 3:08, Новости дня

Россия без участия Украины возобновляет программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Минобороны и центр имени Хруничева подписали «контракт по возобновлению программы» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС–18Б «Стилет».

Указывается, что после согласования с Минобороны «новая ракета получила название «Рокот–М».

В 2019 году Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления. Сообщалось, что на создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот–2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей.