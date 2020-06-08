 

Стало известно о контракте Минобороны на производство ракет «Рокот» без Украины

08.06.2020, 3:08, Новости дня

Россия без участия Украины возобновляет программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Минобороны и центр имени Хруничева подписали «контракт по возобновлению программы» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС–18Б «Стилет».

Указывается, что после согласования с Минобороны «новая ракета получила название «Рокот–М».

В 2019 году Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления. Сообщалось, что на создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот–2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Трамп: США ускорят разработку вакцины против коронавируса

18.05 / Власти Москвы могут включить частную медицину в список пострадавших отраслей

09.04 / Итальянские врачи оценили помощь российских коллег

25.05 / NI – время не пощадило «рашагейт» — но он по-прежнему отравляет отношения с Москвой

16.05 / Дэйна Уайт: UFC был готов отправить Хабибу контракт на бой с Гэтжи, но он опустошен

14.04 / New York Times – коронавирус раздавил голландские тюльпаны

10.05 / Мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

01.04 / Князь Монако излечился от COVID-19

04.04 / После взрыва в Орехово-Зуево пропали два человека

19.05 / Коронавирус и право на защиту личной информации 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска