“Укртранснафта” впервые транспортировала американскую нефть WTI

08.06.2020, 3:06, Новости дня

Компания “Укртранснафта” 7 июня впервые транспортировала американскую эталонную нефть марки WTI. Об этом пресс-служба “Укртранснафти” сообщила в Facebook.

“После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. WTI будет транспортироваться по нефтепроводу “Одесса – Кременчуг”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что теперь “Укртранснафта” имеет опыт транспортировки пяти сортов импортной нефти: Urals (Россия), Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США), El Sharara (Ливия) и WTI (США).

Сьогодні, 7 червня, Укртранснафта вперше транспортує «легку техаську» нафту – 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗧𝗲𝘅𝗮𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲 (𝗪𝗧𝗜). Після… Posted by Укртранснафта on Pühapäev, 7. juuni 2020

АО “Укртранснафта” было создано в 2001 году на базе ГАО “Магистральные нефтепроводы “Дружба” и ГАО “Приднепровские магистральные нефтепроводы”. Компания является оператором системы магистральных нефтепроводов Украины.