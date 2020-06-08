 

Семье крымского активиста Приходько отказали в свидании с ним – дочь арестованного

08.06.2020, 3:06, Новости дня

Родственникам арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отказали в свидании с ним. Об этом “Крымской солидарности” 7 июня сообщила дочь арестованного Наталия Приходько.

“Пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемической ситуации на неопределенный срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз – еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видео-конференц-связи из Крымского гарнизонного военного суда”, – сказала она.

18 марта 2020 года в колониях и следственных изоляторах РФ был введен запрет на свидания заключенных с родственниками. Адвокат Назим Шейхмамбетов, который представляет интересы Приходько в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер.

“Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят на судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда”, – сообщил адвокат.

Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ.

В начале апреля Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Приходько. Арест украинскому активисту продлили до 15 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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