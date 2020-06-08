 

Летний чемпионат мира по биатлону отменили из-за коронавируса

08.06.2020, 3:06, Новости дня

Летний чемпионат мира по биатлону в 2020 году не состоится. Такое решение принял 7 июня Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает biathlon.com.ua.

Причиной такого решения стала пандемия коронавирусной инфекции.

Турнир планировали провести в немецком Рупольдинге 19-23 августа, но из-за ситуации с COVID-19 оргкомитет вернул IBU права на его проведение. Альтернативного места для чемпионата мира не нашли.

“Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных COVID-19, было принято решение, что провести мероприятие в этом году невозможно. Мы надеемся на возвращение летнего чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Нове Место на Мораве”, – объяснил президент IBU Олле Далин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн, коронавирусом на 8 июня заразились в мире почти 7 млн человек. Из них почти 402 тыс. умерли, более 3,1 млн – вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / От COVID-19 во всем мире умерло более 345 тыс. человек

13.05 / ФБР официально обвинило китайских хакеров в попытке украсть разработки вакцины против COVID-19

26.03 / Минздрав Украины разрешил частным лабораториям делать тесты на COVID-19 – документ

13.04 / Передачу звериных вирусов человеку спровоцировали охота и сельское хозяйство

15.05 / Европе предрекли новую волну беженцев

28.04 / Львовским медикам, инфицированным коронавирусом, выделят по 20 тыс. грн – Садовый

25.05 / Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции

30.04 / ФАС потребовал не заявлять об эффективности «Аллокин-альфа» при коронавирусе

28.04 / Минфин запланировал аукцион по размещению ОФЗ

13.04 / Президент поздравил Музей Мирового океана с 30-летием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска