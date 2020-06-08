Мнение: Потери турецких БПЛА в Ливии

08.06.2020, 2:50, Разное

Потери турецких БПЛА в Ливии с мая 2019 по июнь 2020-го года.

Статистика сведена на основе анализа открытых источников.

По каждому эпизоду дано примерное описание заявки и что удалось найти, а также указан процент вероятности потери машины в указанную дату.

Согласно исследованию:

За указанный период ЛНА Хафтара заявила 78 уничтоженных турецких БПЛА "Байрактар TB-2" действующих под вывеской ПНС Ливии.

99% подтверждено из данных заявок (имеются фото или видео) – 19 (стоит отметить, что Lost Armour на середину мая 2020 года насчитал 15 подтвержденных машин).

Далее автор указывает относительно оставшихся 59 заявок на уничтожение:

Весьма вероятные потери – 3 (вероятность 90%)

Вероятные потери – 4 (вероятность 75%)

Возможные потери – 7 (вероятность 50%)

Неподтвержденных претензий – 7 (вероятность от 1 до 49%)

Фальшивых претензий – 36 (чуть менее 50% от общего числа заявок на уничтожение БПЛА)

Таким образом, по его мнению, ЛНА могла сбить за указанный период 33 турецких БПЛА (если считать все заявки, которые не являются фейковыми).

При отбрасывании сомнительных и не имеющих полного подтверждения случаев, получается от 22 до 26 БПЛА (к подтвержденным 19 добавлены еще 7, уничтожение которых вероятно более чем на 75%)

По его оценке, Турция могла направить в Ливию от 36 до 40 БПЛА "Байрактар TB-2" из имеющихся на вооружении 110 штук (тут правда не указывается рассматривал ли автор потери турецких БПЛА в феврале-марте 2020-го года в Идлибе).

(с) Левент Озгюл

https://twitter.com/LeventOzgul1970/status/1269638261808533507 – цинк

Стоит учитывать, что ЛНА заявляла об уничтожени от 1-го до 3-х БПЛА типа "Анка-С", которые в данном исследовании не рассматривались.

Также ПВО ЛНА сбила два БПЛА MQ-1 Predator – один итальянский и один американский (за последний извинились) – оба уничтожены "Панцирями"..

Большая часть из указанных БПЛА отработана "Панцирями", которые также понесли существенные потери – по фото и видео, не менее 12 машин за кампанию (турки заявляют до 15), причем большая часть потерь пришлась на май-июнь 2020го года, когда началось масштабное турецкое наступление в Ливии. До этого турки претендовали на 1-2 уничтоженных "Панциря", при этом даже по этой статистике к тому времени они уже потеряли более 12 машин.

Стоимость одного такого БПЛА составляет 5 млн. долларов (не считая необходимого оборудования и вооружения). Например, Украина закупила 6 таких машин с сопутствующим оборудованием и запасом ракет за 69 млн. долларов.

Для сравнения – контракт на закупку 50 комплектов ЗРПК "Панцирь С1Э" обошелся ОАЭ в 734 млн. долларов https://rg.ru/2011/11/15/pancir-anons.html (плюс уже в 2019-м году, когда "Панцири" начали активно использоваться в Ливии, эмиратчики дозаказали у РФ доп.обслуживание https://ria.ru/20190217/1550990469.html за 12 млн. долларов).

В итоге, один уничтоженный "Панцирь" обошелся ОАЭ примерно в 14,5 – 15 млн. долларов. Один уничтоженный "Байрактар", с учетом вооружения и оборудования обходился в 5-6 млн. долларов. При этом стоит помнить, что ОАЭ получала по контракту машину образца середины нулевых годов. В Ливии "Панцири" воевали с дронами разработки середины десятых (первые "Байрактары" начали поступать на вооружение с 2014 года, вторая версия с 2018 года). С последними модификациями "Панцирей", с увеличенной дальностью обнаружения и стрельбы, турецкие БПЛА пока не пересекались.

В целом, для обеих сторон это противостояние с точки зрения материальных убытков выглядит весьма затратным (а ведь это только БПЛА одного типа и "Панцири", а ведь та же ОАЭ теряла не дешевые китайские БПЛА, а турки ЗРК "Хок", например, не говоря уже о мелочи вроде танков, РСЗО, МРАПов и артиллерии). Но более чем вероятно, что убытки ОАЭ в этой войне были выше чем у турок, особенно если помнить приключения ОАЭ в Йемене. Также можно отметить, что рассказы о неуязвимом "Панцире", что рассказы про непобедимый "Байрактар" при реальной войне выглядят не более чем рекламой. И та и другая система имеют свои уязвимости и при несении потерь (в том числе в прямом противостоянии), на первый план выходит возможность компенсировать потери и качество управления имеющейся техникой для достижения оперативно-тактических целей.

PS. Стоит отметить, что лишь недавно на кадрах отхода ЧВК к Бани-Валиду засветился и 1 "Панцирь" на шасси Камаза, которые ОАЭ не закупала. О результатах работы этой машины особой информации нет. Впрочем, нет данных и о том, что уничтожились какие-либо иные "Панцири", кроме тех, которые ОАЭ завезли в Ливию.