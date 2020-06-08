Мнение: Вашингтон и нерусская мафия

08.06.2020, 2:47, Разное

На прошлой неделе от нечего делать случайно втыкнул на старенький фильм «Великий уравнитель», в главной роли – любимец публики (и мой) Дензел Вашингтон. Фильм снят в прекрасном, хотя и редком жанре «Фредди Крюгер наоборот». Поясню: в классических фильмах-«ужастиках» (про Фредди, «Маньяка в хоккейной маске», инфернальных клоунов, «Криках» и т.п.) сюжет всегда один и тот же. Есть группа недалеких, но безобидных обывателей (дура-блондинка, сексуально озабоченная пара, ботаник-задрот в очках, одинокая домохозяйка, брутальный мэн и т.п., список типажей обширен), и на них всех охотится условный Фредди с руками-ножницами или еще какими приспособлениями. Зритель, в силу неодолимого художественного сопереживания, волей-неволей идентифицирует себя с лохами-терпилами, а Фредди неумолимо кончает тех одного за другим, причем все более садистскими способами.

Со сладким ужасом зритель все более и более понимает, вжимаясь в кресло, что Зло неотвратимо, и бороться с ним бессмысленно. Лохи, как положено по канонам жанра, демонстрируют разные реакции на появление Фредди в своей жизни: одни упорно пытаются все игнорировать – «все чушь, бабушкины сказки, никакого Фредди нет» – их убивают обычно первыми; следующие ведут себя сторожко, выглядывают-высматривают, вздрагивают от каждого скрипа двери – их Фредди кончает вторыми; третьи ищут, где спрятаться, четвертые пытаются с Фредди сражаться, к примеру, приемами кунг-фу – все заканчивается одинаково печально: от Фредди не спрячешься, да и драться с ним бесполезно, поскольку ему невозможно нанести никакого урона – на мерзавце все заживает как на собаке! В конце концов все погибают в муках, и остается только какая-нибудь аутичная девица, на которую вначале никто даже и не ставил – а Фредди временно скрывается в туман, чтобы снова появиться в сиквеле или приквеле (ему все равно).

Таков канон «ужастика». Мне они, честно говоря, не очень нравятся – я слишком впечатлительный, и тотальная безнадега борьбы с Фредди меня всегда угнетала. Однако, к счастью, голливудские сценаристы изобрели и другой жанр, который мне нравится гораздо больше – «Фредди Крюгер наоборот». В нем все то же самое, только сам Главный Убийца, Неуязвимый и Безжалостный – НАШ! Свой то есть. То есть «хороший». А те, кого он убивает разными не самыми приятными способами – наоборот, прямо и очевидно ПЛОХИЕ.

Собственно, первая часть фильмов данного жанра как раз и посвящается ненавязчивому обоснованию убеждения, что будущие жертвы «нашего Фредди» – мерзавцы каких мало, и их убить сам бог велел. Зритель первую половину фильмы преисполняется негодованием «как же таких сволочей земля носит!», а во второй части с удовлетворением наблюдает, как вершится справедливость.

Правда, особого саспенса в таких фильмах быть не может: ты сразу смекаешь, что главный герой, хоть и одиночка, неуязвим что твой Крюгер, и просто со злорадством наблюдаешь бессмысленную суету всяких негодяев перед неминуемой расплатой. А там все классично: одни негодяи угрозу игнорируют, другие пытаются рационально «нашего Фредди» вычислить и как-то нанести ему урон, третьи прячутся – всё, понятное дело, бесполезно.



(вы тоже подумали про коронавырусь?! Да, ассоциация напрашивается).

Из-за этого подобные фильмы, понятно, чем дальше, тем больше теряют в правдоподобии – но потеря невелика, мы их смотрим не из-за этого.

В общем, в «Великом уравнителе» нашего Фредди играет нисколько не потерявший нечеловеческого обаяния Дензел Вашингтон. В названии сокрыта какая-то не совсем мне понятная игра слов – ведь «великим уравнителем» шансов называется, как известно, кольт, в более широком смысле – любое огнестрельное оружие; а прикол Фредди-Вашингтона как раз в том, что он ВСЕХ врагов убивает исключительно не из огнестрела! Что угодно, но «по старинке», без стрельбы. Максимум, что он может себе позволить – убить из перфоратора, «стреляющего» гвоздями. А так – ни-ни! Эстет.

Словом, чудесный, добрый, жизнеутверждающий фильм, посмотрели с удовольствием. Ладно сделан и крепко сшит.

Фильм, понятно, хорошо продублирован на русский – то есть никаких следов речи оригинала нет, их звуковые дорожки убраны. Единственное, что меня несколько удивило при просмотре: по ряду косвенных признаков, рассыпанных там едва ли не с первых кадров, понятно, что мафия, с которой в итоге расправляется негр-продавец в исполнении Вашингтона – не какая-нибудь, а именно РУССКАЯ мафия. Я это заподозрил сразу же, когда встреченная бобылем Дензелом уличная девица призналась, что зовут ее не Кесси, а Алина. «Э-э, брат! – сказал я себе. – Да тут попахивает русской мафией!» И как в воду глядел!

Дальше-больше: то вдруг камера выхватит в руках у бандита очевидно РУССКУЮ книгу; то промелькнут в разговорах мафиози РУССКИЕ имена и фамилии, которыми они обращаются друг к другу. Наконец – куда уж недвусмысленнее! – когда Дензел заваливает в самое логово мафии, там на самом видном месте висит самая что ни на есть православная икона в тяжелом золотом окладе. Главного босса мафии зовут Пушкевич. Ну, чего уж скрывать-то?

И тем не менее – вот что дивно! – в дублированном фильме слово «русские» не звучит НИ РАЗУ. Герои словно бы никак не догадываются, что имеют дело именно с русскими! Это мне показалось немного странным: ведь раньше, насколько я помню, в этих вопросах не было никакой излишней политкорректности – русскую мафию так и называли русской мафией, герои разных фильмов, хоть тех же «Карты, деньги, два ствола» спокойно на эти темы рассуждали… А тут нате – как обрезано! Дензел, который, по фильму, видит всё и вся и пролезает в такие места, в какие ему никак хода нет – как бы даже вовсе не догадывается, с кем имеет дело. Чудеса!

В конце герой выясняет, что Главный Босс Мафии (безымянной, без нацпринадлежности) имеет свою базу… в Ирландии. Почему в Ирландии? У меня как у зрителя такой вопрос мелькнул, но наткнулся на стандартный в таких случаях ответ – «А почему бы и нет?» В общем, нам дают понять, что герой смотался в Ирландию и там тоже «навел порядок» – некая усадьба, гора трупов, наши победили. «Люди довольные расходятся по домам».

На этом я бы посчитал тему завершенной, еще раз порекомендовав фильм тем, кто его еще не видел – ан нет! У «русской темы» оказалось весьма пикантное продолжение.

Дочка, с которой я поделился, вспомнила, что она тоже видела «Великого Уравнителя» – но так, как это принято в Чехии: в английской оригинальной озвучке и с чешскими субтитрами (она так делает для освоения языка – всегда лучше следить за оригинальной речью, уже в принципе помня, о чем говорят герои).

И вот тут – сюрприз! Во-первых, в «американской» версии фильма, как оказалось, моя «догадка» абсолютно подтвердилась – все «плохиши» в нем говорят меж собой на русском (второстепенные персонажи, поскольку это русские актеры, на чистом русском, а мафиозные главари, которых играют американцы, старательно коверкают русские слова). То есть там эта не какая-нибудь южнославянская или там украинская мафия, а прямо и просто – русская.

Но самое главное – у американской версии… другой финал! ГлавБосс Мафии живет-то, оказывается, ни в какой не в Ирландии (что он там забыл?) – а… правильно – в Москве! Дочь пишет: «Показывают Ленинградский вокзал, площадь возле ст.метро Маяковская и наши пробки». То есть в подлинной версии герой Дензела Вашингтона показывает себя как по-настоящему вездесущий, инфернальный Ангел Ада, которому воистину нет преград: он хоть и накопил за всю жизнь всего лишь трогательную сумму в 9800 долл., но легко умудряется приехать не в безвизовую для США Ирландию, а в нашу родную РФ, мочит там голыми руками Мафиозо в его «родовом замке» (по фильму он тоже в Москве!) вместе с кучей телохранителей – после чего спокойно возвращается назад, торговать дальше садово-огородными принадлежностями.

Разве это не крутой финал?!

Остается вопрос – а почему специально для России сделали иную версию? Что за странная такая стыдливость? Зачем понадобилось ДУБЛИРОВАТЬ русскую речь русских мафиозо? Раньше, помню, в таких сценах хотя бы давали титр – «говорят по-русски». Здесь – нифига! А зачем придумали Ирландию вместо Москвы?! Зачем вообще понадобилась всеми способами скрывать от зрителя факт, что в Голливуде сняли фильм о расправе именно с русской мафией – это что, как-то задевает наше национальное достоинство? Ранит «духовные скрепы»?

В общем, дивная история. И сам фильм, и то, что вокруг фильма.