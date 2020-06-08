Комендантский час ввели в лондонском районе Вестминстер

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08.06.2020, 2:30, Новости дня

В районе Вестминстер, который находится в центре Лондона, введен комендантский час, сообщила полиция.

Комендантский час действует с 21.15 (23.15 мск) до 6.00 (8.00 мск). Такие меры приняты в связи со «случаями насилия и беспорядков» после демонстрации Black lives matter, передает РИА «Новости».

Обращаясь к участникам протестов, полиция заявила: «Если вы участвуете в протестах, пожалуйста, идите домой».

Арестованы 12 человек.

В воскресенье вечером акция, которая поначалу носила мирный характер, переросла в нападения на сотрудников правоохранительных органов. Пострадали свыше 20 полицейских.



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