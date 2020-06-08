Собчак похвалили за рекламу книги про Гитлера

08.06.2020, 2:15, Разное

Литературный критик Галина Юзефович высказалась по поводу реакции толпы, которую вызвала фотография полуобнаженной телеведущей с книгой о Гитлере. Пару лет назад Ксения Собчак выложила снимок с работой немецкого писателя. Позже выяснилось, что благодаря такой незапланированной рекламе, россияне скупили в книжных магазинах весь тираж.

Юзефович рассказала, что считает этот момент легендарным в истории издательского дела. По словам критика, Ксения Собчак всего лишь взяла в отпуск книгу Себастьяна Хаффнера “Некто Гитлер” и сфотографировалась с ней полуголой, после чего читатели вынесли практически все книги с магазинных полок.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 24 Авг 2018 в 7:56 PDT

Не ожидавшие такого успеха, издательские дома решили обратиться к Ксении и другим звездам российского шоу-бизнеса за качественной рекламой и долговременным сотрудничеством. В частности, заключить рекламный контракт согласилась ведущая “Дома-2” Ольга Бузова. Однако этот проект не увенчался должным успехом.

Галина Юзефович напомнила поклонникам певицы, как та неудачно представила одну издательскую компанию. Бузову попросили сделать фотографию с одной из книг. Фотографию то Ольга сделала, но ее аудитория на это никак не откликнулась. Литературный критик убеждена, что подобная реклама – очень дробное влияние, потому что звезды читают совершенно разные книги и не могут формировать единую устойчивую моду на какие-либо произведения. Но Собчак чудесным образом удалось сформировать моду на Хаффнера, правда на 15 минут.