 

Собчак похвалили за рекламу книги про Гитлера

08.06.2020, 2:15, Разное

Литературный критик Галина Юзефович высказалась по поводу реакции толпы, которую вызвала фотография полуобнаженной телеведущей с книгой о Гитлере. Пару лет назад Ксения Собчак выложила снимок с работой немецкого писателя. Позже выяснилось, что благодаря такой незапланированной рекламе, россияне скупили в книжных магазинах весь тираж.

Юзефович рассказала, что считает этот момент легендарным в истории издательского дела. По словам критика, Ксения Собчак всего лишь взяла в отпуск книгу Себастьяна Хаффнера “Некто Гитлер” и сфотографировалась с ней полуголой, после чего читатели вынесли практически все книги с магазинных полок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 24 Авг 2018 в 7:56 PDT

Не ожидавшие такого успеха, издательские дома решили обратиться к Ксении и другим звездам российского шоу-бизнеса за качественной рекламой и долговременным сотрудничеством. В частности, заключить рекламный контракт согласилась ведущая “Дома-2” Ольга Бузова. Однако этот проект не увенчался должным успехом.

Галина Юзефович напомнила поклонникам певицы, как та неудачно представила одну издательскую компанию. Бузову попросили сделать фотографию с одной из книг. Фотографию то Ольга сделала, но ее аудитория на это никак не откликнулась. Литературный критик убеждена, что подобная реклама – очень дробное влияние, потому что звезды читают совершенно разные книги и не могут формировать единую устойчивую моду на какие-либо произведения. Но Собчак чудесным образом удалось сформировать моду на Хаффнера, правда на 15 минут.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Андрей Разин сообщил о смерти участника «Ласкового мая» Владимира Бойко

10.04 / Анджелина Джоли написала открытое письмо: “Мы должны сообща бороться с домашним насилием”

10.04 / Странный случай Кэтрин Хадсон, превратившей себя в «подушечку для игл»

23.04 / Учёные из Израиля разрабатывают аппарат ИВЛ стоимостью ниже 500 долларов

28.05 / «Надо быть скромнее, господа «суперзвезды»: Прохор Шаляпин раскритиковал «первую плеяду» артистов

19.05 / В Британии протестируют два препарата против коронавируса

18.05 / Названы предположительные биомаркеры педиатрического воспалительного синдрома при COVID-19

14.04 / Сын Бари Алибасова уверен в окончании «пика интеллекта» отца после отравления «Кротом»

16.05 / Мнение: Маска – кислородное голодание гарантировано, защита сомнительна

29.05 / Ученые создали лишенный побочных эффектов препарат против кокаиновой зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска