Украинцы поделились фантазиями о разгроме войск России

08.06.2020, 2:15, Разное

Ближний Восток и Северная Африка оказались точками пересечения интересов Анкары и Москвы. В связи с этим российские и турецкие военнослужащие часто оказываются в одном и том же месте одновременно.

Для украинских журналистов, блогеров и самоназванных военных экспертов этого обстоятельства хватило для того, чтобы успеть придумать зубодробительную теорию об открытом столкновении двух армий. Местный ресурс Defense Express сообщил своим читателям о сокрушительном разгроме армии России.

Как рассказали украинские журналисты, якобы турецкие войска уничтожили 23 комплекса воздушной обороны “Панцырь-С1”. Восемь единиц техники нашли свой конец в Сирии, еще 15 – в Ливии.

Добиться таких ошеломляющих результатов, по словам авторов завиральной статьи, удалось благодаря хитроумной тактике. Якобы турецкая армия воспользовалась целым роем беспилотников, которые осуществили свою атаку под прикрытием станция радиоэлектронного подавления.

Разумеется, никаких доказательств не только батальных успехов турецкой армии, но и в принципе открытого военного противостояния двух стран в регионе украинский ресурс не предоставил. О событии такого масштаба не сообщала ни Москва, ни Анкара.

Многие пользователи Сети заметили, что после государственного переворота на Украине местные СМИ и эксперты стали частенько под видом новостей делиться откровенными фантазиями о проблемах в России и о военных поражениях нашей страны. Если раньше журналисты могли на голубом глазу рассказать о том, как ВСУ разгромили некие российские силы, то теперь, судя по всему, невозможность такого сценария сильно бросается в глаза. В связи с этим на роль непобедимых противников российских сил назначаются другие страны.