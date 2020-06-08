Стоимость нефти Brent впервые с марта превысила 43 доллара

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08.06.2020, 2:08, Новости дня

Цена барреля нефти марки Brent превысила 43 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 01.58 мск, цена Brent выросла до 43,02 доллара за баррель (плюс 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии), 

Стоимость Brent превысила отметку в 43 доллара впервые с 6 марта, передает ТАСС.

Цена нефти WTI также выросла на 1,7% – до 40,22 доллара за баррель.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.



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