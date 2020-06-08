На юго-западе Москвы неизвестный ведет стрельбу из окна дома, ранены двое

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08.06.2020, 2:05, Новости дня

На юго-западе Москвы неизвестный ведет стрельбу из окна дома. Ранено два человека – сотрудник полиции и прохожий, который получил огнестрельную травму ноги.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что происшествие зафиксировано на улице Строителей, дом 5.

Стрельба ведется со второго этажа многоквартирного дома из охотничьего ружья, передает ТАСС.

Движение на ближайших улицах перекрыто.

Стрелок до сих пор не задержан. На месте работают правоохранительные органы.



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