Джонсон о протестах в Великобритании: Не имеют права нападать на полицию

08.06.2020, 1:54, Новости дня

Участники акций протеста не имеют права нападать на полицию. Об этом 7 июня в Twitter заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

“Люди вправе мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были подорваны бандитизмом – и они являются предательством дела, которому они призваны служить. Причастные будут привлечены к ответственности”, – написал он.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery – and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020

Протесты охватили ряд стран мира из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

6 июня в Лондоне прошла акция “Справедливость ради Джорджа Флойда”, участники которой к вечеру стали забрасывать файерами полицейских. В результате пострадало 23 стража порядка, было арестовано 14 нарушителей.

7 июня в британском городе Бристоль протестующие против расизма сбросили с пьедестала и утопили в реке статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона.