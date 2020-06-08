 

Российские дипломаты, которых в Чехии объявили персонами нон грата, покинули страну

08.06.2020, 1:54, Новости дня

Чехию покинули два российских дипломата, которым ранее власти предписали покинуть территорию страны в течение 48 часов. Об этом со ссылкой на главу МИД Чехии Томаша Петржичека сообщила 7 июня телекомпания CNN Prima News.

Объявленные персонами нон грата россияне вылетели из Праги в Москву на самолете российской компании “Аэрофлот”, выполнявшем регулярный авиарейс.

О решении правительства Чехии выслать из страны двух российских дипломатов стало известно 5 июня. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста. “Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания”, – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является “неуместной попыткой нарушить свободу прессы”, сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Решение о высылке российских дипломатов в МИД РФ назвали “хамским поступком” и связали происходящее  с членством Чехии в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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