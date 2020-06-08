Сопоставительное

08.06.2020, 1:44, Разное

Сравнить публично ихних гадин и наших праведных бойцов…

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Мир стал мучительно нагляден. Господь решил в конце концов сравнить публично ихних гадин и наших праведных бойцов.

Убили в Штатах Джорджа Флойда почти пятидесяти лет. Он был обидчивый и злой, да, и он за пачку сигарет платил фальшивою купюрой, засунув пачку в свой карман. Да, был он сложною натурой и был при этом наркоман, не соблюдал законных правил, три раза преступал черту, причем беременную грабил, приставив дуло к животу, — но убивать его за это, да вчетвером на одного, когда при нем ни пистолета, ни автомата, ничего?!

Немудрено, что сразу в Штатах возникла бунтов череда, отряды черных и пейсатых громят и грабят города, — плати, Америка, за все ты! Протестный ширится размах, и губернатор Миннесоты публично кается в слезах. Всегда мы знали, что пиндосы — ходячий, воплощенный грех, а у кого еще вопросы — вопросов больше нет у тех.

Мы видим сброшенную маску на карантинном рубеже. Кто аплодировали Маску — не аплодируют уже. Уже Захарова Мария сказала, грозно посмотрев, что наши граждане былые обратно просятся в РФ (но мы еще посмотрим, правда, хочу я тихо намекнуть; мы пустим тех, кто был за Трампа, а кто за Хиллари — отнюдь).

Случился полный мозговынос, кренится дьявольский престол; страшней, чем был коронавирус, их исторический раскол, и как-то мы на этом фоне лишь подчеркнули их облом, на обнуленном нашем троне усевшись истинным орлом.

А что у нас, в отчизне танков и покровителей орбит? Убит Владимир Таушанков, при штурме гвардией убит. Сбежал, побоище устроив, затеяв форменный разгул (он утащил рулон обоев и локтем девушку пихнул).

Его квартиру штурмом взяли: неадекватный, злобный чел! Бойцы Росгвардии не знали, вооружен ли он и чем. Им померещилось сперва там (и мы, конечно, их поймем), что он с ножами, с автоматом, баллон перцовый был при нем… Увидев удостоверенье, он запер дверь, и все дела. (Другой бы предложил варенья: ку-ку, Росгвардия пришла! Любой, Росгвардию завидев, пред ней распахивает дверь, а он увидел в этом вызов и разозлился. Ну не зверь?)

Убит в последний день весенний, но в честном, так сказать, бою, причем не ранили соседей, причем не тронули семью, согласно кодексу героев, не посрамив родной берет… Заметим, что рулон обоев — отнюдь не пачка сигарет!

Предмет не легкий и не малый, и без особого труда им можно и убить, пожалуй. Как тем стаканчиком тогда.

И он при путинском режиме (проблемы Штатов нам чужды) убит не расово чужими, не в силу расовой вражды, — застрелен нашими, своими, вступивши с ними в честный бой, убит законности во имя, о чем бы мог мечтать любой.

И вы, долдоня о прогрессе и об отравленной среде, судов хотите и репрессий? А гуманизм, простите, где? Ведь вы же, кажется, решили, и согласиться я готов, что вам при путинском режиме хватило следствий и судов? Так вот: отстаньте от героев. Не придирайтесь к их правам. Иначе, бдительность утроив, они отправятся и к вам.

И вот заметьте, скажут Громов, и Кириенко, и Песков, — что никаких тебе погромов и никаких тебе свистков, и все спокойно проглотили. И так в крови уже до пят! Сидят себе на карантине и кротко в масочку сопят.

Довольно этих революций, и конституций, и борьбы, и заговорщицких поллюций на тему будущей судьбы, — все эти штуки подростковы, и всем борцам цена пятак. Зачем нам склоки и расколы? Пассионарны мы и так, мы так друг друга ненавидим, как вам не снилось искони, — но мы на улицу не выйдем. Мы потому что не они.

Мы не уступим даже в малом, мы всех соседей загрызем — но в тишине, под одеялом, как учит местный чернозем.

Хотите вы, как в Миннесоте? — спрошу с ухмылкой деловой.

Ну что ж поделать. Отсосете. Вам это делать не впервой.

Дмитрий Быков

обозреватель