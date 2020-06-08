 

Мнение: Левченко Инна Николаевна

08.06.2020, 1:35, Разное

ПНС Ливии продолжает разоблачать ЧВК "Вагнер", выкладывая фотки того, что якобы обнаружились в южных кварталах Триполи после того, как оттуда погнали Хафтара.
Более прочего улыбнуло свидетельство о рождении некой Инны Николаевны Левченко, которое прииллюстрировали фотографией какого-то мужика с подписью "Личные документы русского наемника захвачены в Триполи".


Далеко же забралась эта треска.

Также в ливийских и турецких соц.сетях, а также катарской "Аль-Джазирой" активно форсятся "арийские" фотки с надписями на стенах домов с рунами, коловратами, свастиками и т.п.
Разумеется, это может быть элементом военной пропаганды со стороны турок (с учетом Инны Николаевны), направленной на дискредитации ЧВК, но конечно нельзя исключать, что деятели с такими взглядами там действительно есть.

Источник: Colonel Cassad



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