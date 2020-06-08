 

Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать

08.06.2020, 1:30, Новости дня

Городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции, сообщил член совета Иеремия Эллисон.

На встрече с населением города в парке он заявил, что «совет намерен расформировать департамент полиции».

«Хотите повторю? Этот совет намерен расформировать департамент полиции», – приводит его слова РИА «Новости».

Эллисон призвал жителей поддержать совет, чтобы инициатива позднее не была обращена вспять. Он признал, что у совета «нет всех ответов, как должна выглядеть полиция». Городской совет «уверен, что они есть» у горожан. На консультации с общественностью совет отводит себе один год.

Пока планируется предпринять «промежуточные» меры по «прекращению существования департамента полиции Миннеаполиса через бюджетный процесс и другие политические и бюджетные решения».

Собравшиеся в парке жители города, которых было не менее 2 тыс. человек, с восторгом встретили заявление Эллисона.

Эллисон – сын местного генпрокурора.

При этом мэр города Джейкоб Фрей заявлял, что не будет распускать полицию.

Напомним, в университете Миннеаполиса учредили стипендию Джорджа Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / В Грузии возмущены российской дезинформацией о лаборатории Лугара

18.05 / Голикова заявила об увеличении темпов прироста случаев коронавируса в регионах

15.05 / Белый дом не рассматривает планов на случай болезни Трампа и Пенса

26.04 / Утверждены правила возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

17.04 / Кремль рассказал о личном контроле Путина за количеством мест в больницах

19.04 / Власти Москвы назвали число пришедших на пасхальные богослужения

20.04 / Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

01.04 / «Яндекс» рассказал, как москвичи соблюдают режим самоизоляции

10.04 / В мире: Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

05.04 / Бывший депутат Госдумы назвал мародерством просьбы о финансовой помощи в условиях карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска