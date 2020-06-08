Штурмовая группа СОБР задержала стрелявшего из окна мужчину в Москве
08.06.2020, 1:08, Новости дня
Мужчина, который открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве, задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что «штурмовая группа СОБР начала штурм квартиры на улице Строителей». После того, как силовики зашли в подъезд, послышались выстрелы и крики.
Сотрудники СОБР попросили позвать медиков. Источник сообщает, что «стрелявший задержан, он получил ранение».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет