 

Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье

08.06.2020, 1:00, Разное

В чистом поле возле города Ногинск Московской области был обнаружен 16-летний юноша, о пропаже которого сообщалось до этого. Мальчик жив. Сообщается, что его на протяжении 36 часов держали в заложниках.

Отец похищенного – адвокат Константин Скрыпник – уверен, что произошедшее связано с делом группировки Аслана Гагиева. В банду входили свыше полусотни человек. С 2004 года, как сообщается, преступники убили больше 40 человек, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов.

Юрист проходит по делу как свидетель. Он считает, что похищение могло быть организовано для того, чтобы заставить его отказаться от дачи показаний.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / А ведь ученые предупреждали!

11.04 / Apple и Google приступили к созданию технологии отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

14.04 / Мнение: 10 способов поделить деньги

19.04 / Замглавы Минздрава Краснодарского края предложила медикам самостоятельно шить бахилы

05.04 / Технологии: Нечувствительные тесты и скрытые переносчики. Статистика коронавируса в контексте

27.04 / Эксперты назвали самые популярные ноутбуки и планшеты у россиян во время пандемии

28.04 / Виктория Лопырева купила для своего сына коляску за 100 тысяч рублей

20.05 / Агния Кузнецова рассказала о «неромантичных» отношениях с Леонидом Бичевиным

17.05 / В России создана нейросеть для повышения урожайности на 20%

26.05 / Мнение: Практический вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска