Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье

08.06.2020, 1:00, Разное

В чистом поле возле города Ногинск Московской области был обнаружен 16-летний юноша, о пропаже которого сообщалось до этого. Мальчик жив. Сообщается, что его на протяжении 36 часов держали в заложниках.

Отец похищенного – адвокат Константин Скрыпник – уверен, что произошедшее связано с делом группировки Аслана Гагиева. В банду входили свыше полусотни человек. С 2004 года, как сообщается, преступники убили больше 40 человек, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов.

Юрист проходит по делу как свидетель. Он считает, что похищение могло быть организовано для того, чтобы заставить его отказаться от дачи показаний.