 

Максим Митрофанов: переименование РПЛ в Высшую лигу? Все возможно

08.06.2020, 0:50, Новости дня

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что российские лиги могут быть переименованы.

В субботу, 30 мая, глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос приведения названий всех лиг к единой линейке нейминга.

"Комитет по маркетингу является одним из наших важнейших комитетов РФС, – сообщил Митрофанов в эфире радиостанции "Маяк". – Да, часть членов комитета обсуждали вопросы, связанные с тем, что не очень понятна система наименования, которая используется в российском футболе. Что, возможно, нужно вернуться к старой советской системе обозначения".

По словам Митрофанова, комитету по маркетингу предстоит провести глубокий анализ этого вопроса: "Есть и другие позиции, есть и другие мнения, есть мнения клубов, есть мнения Лиг. После того, как все это будет проведено, комитет по маркетингу выступит со своим заключением, обратится в Исполком РФС, и, в принципе, все возможно".



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