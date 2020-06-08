 

Сергей Кургинян: колокол звонит по Трампу

08.06.2020, 0:50, Новости дня

Протесты в США раскручиваются американской элитой, которая не хочет переизбрания президента Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом сообщил лидер общественно-политического движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телеканала "Россия 1".

"Мне кажется, этот колокол звонит по Трампу и только по нему. Вся эта история организована именно потому, что Трамп оказался ужасно невыгодным элите США президентом", — считает эксперт.

"Трампа критикуют со всех сторон: не только Барак Обама и демократы, но и Джордж Буш и часть консервативной элиты. Его собственный министр обороны заявляет, что не будет вводить войска для подавления протестов. Президент США оказался в клинче между консерваторами и демократами", — подчеркнул политолог Сергей Кургинян.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.



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