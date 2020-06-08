Океанографическое судно “Адмирал Владимирский” завершает кругосветку

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08.06.2020, 0:50, Новости дня

В понедельник утром в Кронштадт прибывает океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский". Судно завершило уникальную кругосветную экспедицию.

Как сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, экспедиция, начавшаяся в декабре 2019 года, была посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения великого русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна.

Маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов "Мирный" и "Восток". При этом он был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно прибыло к российской антарктической станции "Беллинсгаузен".

Во время экспедиции проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду. После всестороннего анализа эти данные будут представлены общественности, сообщили в пресс-службе Минобороны по Военно-морскому флоту.



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