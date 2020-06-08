 

Абрамович купил картину “Крик” Мунка за $120 млн – СМИ

08.06.2020, 0:35, Новости дня

Российский миллиардер, владелец лондонского “Челси” Роман Абрамович купил картину “Крик” норвежского живописца Эдварда Мунка, которая считается одной из самых известных работ в стиле экспрессионизма. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby’s Life. На эту публикацию также ссылаются некоторые российские СМИ. При этом в англоязычной прессе о продаже картины Мунка не сообщалось.

“Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину “Крик” Мунка (один из четырех ее вариантов) за $120 млн”, – сказано в сообщении.

Других деталей паблик не приводит. Издание Eurosport.ru пишет, что картина была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

На сайте аукционного дома информации о недавних торгах нет. Один из вариантов “Крика” был продан в Нью-Йорке в 2012 году за $119,92 млн. Имя покупателя на сайте Sotheby’s не указано.

Картина “Крик” была создана Мунком в промежутке между 1893-м и 1910 годами. На данный момент существует четыре варианта полотна; три из них хранятся в норвежских музеях, один – в частной коллекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Собянин сообщил о самочувствии главврача Проценко

07.04 / Трамп отрицает нехватку наборов для тестов и медицинских принадлежностей в больницах

07.05 / Обозреватель Bloomberg – США выиграли холодную войну у СССР, но после коронавируса с Китаем такое может не получиться

20.05 / Лесники спасли провалившуюся в бочку с водой сову

12.04 / Мать Неймара объявила об отношениях с 22-летним киберспортсменом

27.05 / Помпео: Гонконг больше не оправдывает свой особый статус

22.04 / Представитель Заворотнюк опровергла данные о ее диагнозе

04.06 / Песков оценил слова Собянина о сроках возвращения к нормальной жизни

14.04 / Во Франции карантин продлили до 11 мая

03.04 / Путин разрешил дистанционную продажу лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска