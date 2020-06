В Великобритании протестующие против расизма сбросили с пьедестала статую работорговца

08.06.2020, 0:35, Новости дня

7 июня в британском городе Бристоль участники акции протеста против расизма и дискриминации сбросили с пьедестала и бросили в реку Эйвон статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона. Об этом в Twitter проинформировал телеканал ABC News.

“Протестующие… изуродовали и сорвали бронзовую статую, изображающую работорговца Эдварда Колстона, прокатили по улицам и бросили ее в реку под аплодисменты”, – говорится в сообщении.

На опубликованном телеканалом ролике снято, как статую, на голову которой наброшена веревка, несколько человек катят по улице, а затем топят в Эйвоне.

Скульптуру также облили красной краской.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX

— ABC News (@ABC) June 7, 2020

Протесты охватили ряд стран мира из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

6 июня в Лондоне прошла акция “Справедливость ради Джорджа Флойда”, участники которой к вечеру стали забрасывать файерами полицейских. В результате пострадало 23 стража порядка, было арестовано 14 нарушителей.

Эдвард Колстон – родившийся в Бристоле политик, рабовладелец и меценат, жил в 1636–1721 годах.