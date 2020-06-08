 

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию

08.06.2020, 0:30, Новости дня

Двое российских дипломатов, которых власти Чехии объявили персонами нон грата, покинули Чешскую Республику, сообщила представитель МИД страны Мариана Вернерова.

Она подтвердила, что «двое российских высланных дипломатов вечером покинули Чешскую Республику», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Prima News.

Напомним, сотрудники посольства были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвали инцидент провокацией.



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