Российский диджей арестован в Германии по запросу США

08.06.2020, 0:16, Новости дня

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, сообщают информационные агентства.

На странице Казначеева в Facebook сообщается, что неделю назад он был арестован немецкой полицией. Его обвиняют в отмывании денег и интернет-мошенничестве.

Американское министерство юстиции требует его немедленной экстрадиции в США, передает ТАСС.