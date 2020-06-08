Российский диджей арестован в Германии по запросу США
08.06.2020, 0:16, Новости дня
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, сообщают информационные агентства.
На странице Казначеева в Facebook сообщается, что неделю назад он был арестован немецкой полицией. Его обвиняют в отмывании денег и интернет-мошенничестве.
Американское министерство юстиции требует его немедленной экстрадиции в США, передает ТАСС.
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