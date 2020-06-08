 

Мнение: Конвейер китайского военного кораблестроения

08.06.2020, 0:15, Разное

Конвейер китайского военного кораблестроения на 6 июня 2020 года

На первой фотографии строящиеся на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation – CSSC) два универсальных десантных корабля проекта 075. 5 июня 2020 года.

Как Китай наращивает численность своих военно-морских сил в этом пост.

Четвертый, шестой эсминцы проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на верфи в Даляне. Июнь 2020 года

Пятый эсминец проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") предприятия Jiangnan Shipyard (Group) компании Shanghai Shipbuilding Сompany, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Малый десантный корабль типа "Зубр" ( украинский проект 958 "Бизон", советский проект 12322 ), строящийся собственными силами на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.

Корветы проекта 056 в достройке на плаву на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.

Третий китайский авианосец, строящийся на верфи в Шанхае.

Ходовые испытания в море третьего по счету и первого построенного на верфи в Даляне большого эсминца проекта 055. Январь 2020 года.

https://dambiev.livejournal.com/1923399.html – цинк

Также у автора рекомендую материалы:

1. Масштабная переброска бригады ВДВ НОАК на границу с Индией, где продолжается конфликт вокруг спорной пограничной территории.

Смотреть больше фото и видео здесь https://dambiev.livejournal.com/1923835.html

2. Учения по погрузке механизированной бригады НОАК на гражданский ролкер-автовоз.

Смотреть здесь https://dambiev.livejournal.com/1922286.html

3. Китайский авианосец "Шаньдун" на американских спутниковых фотографиях

Смотреть здесь  https://dambiev.livejournal.com/1921019.html

Источник: Colonel Cassad



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