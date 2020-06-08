Мнение: Конвейер китайского военного кораблестроения
08.06.2020, 0:15, Разное
Конвейер китайского военного кораблестроения на 6 июня 2020 года
На первой фотографии строящиеся на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation – CSSC) два универсальных десантных корабля проекта 075. 5 июня 2020 года.
Как Китай наращивает численность своих военно-морских сил в этом пост.
Четвертый, шестой эсминцы проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на верфи в Даляне. Июнь 2020 года
Пятый эсминец проекта 055 и эсминцы проекта 052D в достройке на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation ("Цзяннань-Чансин") предприятия Jiangnan Shipyard (Group) компании Shanghai Shipbuilding Сompany, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).
Малый десантный корабль типа "Зубр" ( украинский проект 958 "Бизон", советский проект 12322 ), строящийся собственными силами на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.
Корветы проекта 056 в достройке на плаву на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу.
Третий китайский авианосец, строящийся на верфи в Шанхае.
Ходовые испытания в море третьего по счету и первого построенного на верфи в Даляне большого эсминца проекта 055. Январь 2020 года.
https://dambiev.livejournal.com/1923399.html – цинк
Также у автора рекомендую материалы:
1. Масштабная переброска бригады ВДВ НОАК на границу с Индией, где продолжается конфликт вокруг спорной пограничной территории.
Смотреть больше фото и видео здесь https://dambiev.livejournal.com/1923835.html
2. Учения по погрузке механизированной бригады НОАК на гражданский ролкер-автовоз.
Смотреть здесь https://dambiev.livejournal.com/1922286.html
3. Китайский авианосец "Шаньдун" на американских спутниковых фотографиях
Смотреть здесь https://dambiev.livejournal.com/1921019.html
Источник: Colonel Cassad
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